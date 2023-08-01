Москва, 1 августа, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Украинские военные не уважают никого, кроме США, поэтому относятся как к колумбийским, так и даже к европейским военачальникам по-хамски. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал военный эксперт Иван Коновалов.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее колумбийские военные советники, обучающие украинских солдат, пожаловались, что сотрудники Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины унижают и избивают их. Видеозаписи инцидентов появились в соцсетях. На одном из фрагментов колумбиец рассказывает об обращении украинских военных с иностранными коллегами как с собаками. Кроме того, наёмник рассказал, что люди бегут от ВСУ «именно из-за постоянных унижений». Известно, что из этой группы колумбийских наёмников на Украине погибли уже 25 человек.

По мнению Коновалова, сам процесс обучения колумбийскими военными украинцев — это спорно, потому что в Колумбии совершенно другой рельеф местности и специфические условия выстраивания атак.

«Это звучит комично! В Колумбии совершенно другой театр военных действий, там же джунгли. Там не бывает окопов, там нет контрбатарейной борьбы. Там в принципе не было войны в классическом её понимании, только партизанская. Трудно представить, чему они могут научить украинцев, которые тоже, видимо, этого не понимают и не воспринимают учения всерьёз», — отметил Коновалов.

Также военный эксперт обратил внимание, что это не первая ситуация, когда иностранные наёмники говорят о неуважительным отношением ВСУ к заграничным «коллегам». По мнению Коновалова, украинские военные продолжают хоть как-то прислушиваться только к американским руководителям.

«А к кому ВСУ вообще хоть как-то проявили уважение? На них жаловались и немцы, и даже поляки. Единственные, кого слушают украинские бойцы, — это американцы. Только США они уважают, только им подчиняются, потому что оттуда идёт главная помощь», — рассказал военный эксперт.

В свою очередь член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Олег Матвейчев отметил, что ситуация с распространением информации об унижениях колумбийских военных подорвёт доверие к ВСУ наёмников из других стран. К тому же разные условия участия в боях создают почву для новых конфликтов между иностранными наёмниками и солдатами украинской армии.

«ВСУ считают, что весь мир им должен. А наёмники считают, что это они делают одолжение Украине. К тому же вопрос финансов разжигает конфликт. Наёмник получает большие деньги, а солдат ВСУ — нет. И украинцы считают, что поэтому рисковать больше должны наёмники, а те, наоборот, считают себя элитой, поэтому за свою родину пусть рискуют ВСУ. Поэтому конфликты между ними есть, и их будет ещё больше», — отметил Матвейчев.

Также депутат дополнил, что случаи убийства иностранных наёмников украинскими военными уже освещались в медиапространстве. И, по мнению Матвейчева, происходило это из-за требования для себя привилегированных условий, которые вызывают раздражение у ВСУ.

Как ранее сообщало ИА Регнум, украинские боевики на передовой на запорожском направлении открыли стрельбу по иностранному наемнику, а затем подожгли его ещё живого. Российские бойцы подбили боевую машину ВСУ, из которой выбралась группа военных, решивших покинуть поле боя. Один из них не смог идти. Тогда украинские солдаты расстреляли военного, а после подожгли. Сообщается, что наёмник звал на помощь на английском языке.

Ранее наёмник из Австралии заявил, что воюющие на стороне ВСУ солдаты постоянно подвергаются опасности из-за некомпетентности военачальников, а кроме того, им угрожают расправой за высказывания. Он назвал происходящее там настоящей мясорубкой, добавив, что видел на Украине вещи, совершенно неприемлемые с военной точки зрения.

В начале мая бывший германский наёмник Йонас Краценберг в интервью заявил, что в ВСУ относятся к иностранным наёмникам намного хуже, чем к украинским военнослужащим. Бывший наёмник рассказал о мизерном жалованье для наёмников и невозможности спорить с этим из-за незнания языка, и пожаловался на то, что офицеры ВСУ считают «солдат удачи» всего лишь пушечным мясом.