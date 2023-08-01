Москва, 1 августа, 2023, 14:36 — ИА Регнум. Писатель Захар Прилепин получил должность заместителя командира полка. Об этом он написал 1 августа в своём Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Захар Прилепин

Он отметил, что созданный совместно с ополченцем первой волны, полковником Сергеем Завдовеевым батальон Росгвардии «Оплот» расширяется до полка и получает тяжёлое вооружение.

«Я получил должность заместителя командира полка и по излечении вернусь в строй», — написал он.

Прилепин подчеркнул, что поставленные руководством Росгвардии и президентом России задачи будут выполнены.

«Горды доверием. Работаем», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, 6 мая автомобиль с Прилепиным был подорван в Нижегородской области. Писатель получил тяжёлые ранения, его водитель и охранник Александр Шубин погиб на месте. В конце мая Прилепин рассказал, что перенёс четыре сложные операции, он фактически заново учится ходить.

Президент России Владимир Путин наградил Прилепина и его погибшего соратника Шубина орденами Мужества.

Следователь по делу о покушении на писателя Захара Прилепина сообщил, что пока не удалось установить заказчика атаки.

Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, Прилепину после перенесённых операций предстоит заново учиться ходить. Глава региона также сообщил, что настрой у писателя боевой.

Подозреваемого в покушении задержали по горячим следам. Известно, что 30-летний мужчина родом с Украины и получил гражданство России недавно. Местные жители видели его в районе места преступления на протяжении двух дней.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев сообщал, что убийства Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, покушение на Захара Прилепина координировали США. МИД заявил, что в покушении на Прилепина и убийстве Шубина виновны Украина и США.