Брюссель, 1 августа, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Оружие, которое Евросоюз поставляет на Украину, может быть использовано только для защиты территории Украины, заявила 1 августа представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали, комментируя атаку ВСУ на Москву и Подмосковье с использованием беспилотников.

Михаил Терещенко/ТАСС

«Оружие, поставляемое по линии Европейского фонда мира, может быть использовано только для защиты территориальной целостности Украины», — сказала она на брифинге службы.

Массрали пояснила, что у ЕС нет информации о том, какие именно беспилотники использовались при атаке, а также о других деталях происшествия. Также она призвала Москву не использовать эту атаку как «повод» для ответных действий.

С аналогичными заявлениями представители ЕС и стран-членов Евросоюза выступали и ранее, в частности, в июне 2023 года, после появления в западных СМИ информации о том, что диверсанты ВСУ использовали для атаки на Белгородскую область оружие, поставленное западными странами.

Вместе с тем в Госдепе США, комментируя предыдущую попытку ВСУ атаковать Москву и Подмосковье с помощью беспилотников (30 июля), отметили, что киевские власти сами принимают решения о том, «как вести эту войну». При этом руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон не поддерживает нанесение ВСУ ударов за пределами Украины.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 1 августа ВСУ пытались атаковать беспилотниками объекты в Москве и Подмосковье. Попытка была пресечена средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы. Два беспилотника были уничтожены средствами ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами Подмосковья, один был подавлен средствами РЭБ, потерял управление и упал на территории комплекса «Москва-Сити».