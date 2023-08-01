Челябинск, 1 августа, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Центральный районный суд Челябинска арестовал до 30 сентября Владимира Ческидова, который обвиняется в похищении и изнасиловании девушки, которую держал в плену 14 лет.

Кадр из видео. РенТВ Челябинский маньяк в зале суда

«Избрать обвиняемому Ческидову Владимиру Николаевичу 1972 года рождения меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 2 месяца — до 30 сентября», — сказал судья Борис Миронов, слова которого приводит РИА Новости.

Житель посёлка Смолино под Челябинском Владимир Ческидов на протяжении 14 лет держал в плену, истязал и насиловал похищенную 19-летнюю девушку. Жертва познакомилась со своим мучителем в 2009 году в Челябинске. Мужчина предложил девушке выпить у него дома и привёз её к себе в дом.

Источник ИА Регнум рассказал, что похищенную девушку избивали, связывали, заставляли выполнять работу по дому. Ей приходилось ухаживать за матерью Владимира, делать уборку и готовить еду. Когда мужчина уходил из дома, то привязывал свою пленницу к балке и заклеивал ей рот скотчем. Из-за постоянных ударов по голове пострадала её память — женщина забыла подробности о своих родных.

Пропавшую не искали, так как она была из неблагополучной семьи. Сбежать ей удалось 30 июля в момент, когда у подозреваемого на фоне запоя обострились проблемы с психикой. Мать мужчины, которая проживала с ним, вызвала врачей.

Кроме того, во дворе дома, где жил мужчина, нашли человеческие останки. По словам заложницы, Владимир в 2011 году убил и расчленил женщину.

Следственный комитет предъявил Ческидову обвинение в похищении человека, убийстве и изнасиловании, а его матери — в похищении человека.