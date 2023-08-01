Брюссель, 1 августа, 2023, 14:11 — ИА Регнум. Евросоюз не ожидает проблем с поставками урана после переворота в Нигере, поскольку имеет достаточные запасы и предложений на мировом рынке сейчас достаточно, заявил 1 августа на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Адальберт Янс.

ISSIFOU DJIBO/EPA/ТАСС Демонстрация в поддержку военных мятежников, отстранивших от власти президента Нигера Мохамеда Базума, и против влияния Франции

«Стабильности поставок урана в Европу в краткосрочной и среднесрочной перспективе ничего не угрожает», — заверил он.

Как сообщила в свою очередь журналистам официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали, глава Евросовета Шарль Мишель и глава евродипломатии Жозеп Боррель поддерживают контакты с отстранённым в результате переворота президентом Нигера Мохамедом Базумом.

Кроме того, по её словам, Евросоюз не получал от Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) никаких запросов на поддержку военной операции против Нигера, но готов их рассмотреть, если они поступят.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 27 июля группа военных в Нигере выступила в эфире национального телевидения, заявив о госперевороте и свержении Мохамеда Базума. Полковник Амаду Абдрамане заявил, что против лидера выступили из-за ухудшающейся ситуации с безопасностью. В стране ввели комендантский час, приостановили работу всех учреждений.

Военные, совершившие переворот, обвинили Францию (в чьей зоне влияния традиционно находились её бывшие колонии в Западной Африке, включая Нигер) в намерении начать военную операцию с целью освобождения отстраненного от власти президента Базума.

Также новые власти Нигера приостановили экспорт урана и золота во Францию. Нигер является седьмым производителем урана в мире. На эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, который используется для производства электроэнергии во Франции.

В Елисейском дворце отреагировали на переворот. Как сообщила 30 июля газета Le Monde со ссылкой на заявление президента Эммануэля Макрона, Франция не потерпит никаких нападок на страну и её интересы в Нигере и Париж ответит немедленно и несговорчиво.

30 июля Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) дало мятежникам в Нигере неделю, чтобы вернуть Базума к власти. Если этого не произойдёт, к ним применят «все меры», в том числе военные.

Тем временем французские власти решили приступить к эвакуации своих граждан из Нигера.