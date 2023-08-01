Астана, 1 августа, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Власти Казахстана отказались экстрадировать в Соединённые Штаты задержанного гражданина РФ, главу департамента разработки решений по противодействию кибератакам компании F. A. C. C. T. Никиту Кислицина, сообщил 1 августа консул-советник генконсульства РФ в Алма-Ате Артем Оганов.

Кадр из видео Никита Кислицин

По его словам, судебным решением Кислицин был подвергнут экстрадиционному аресту сроком на 12 месяцев по запросу России.

«Выдачи в США не будет», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, Кислицина задержали в Казахстане 22 июня по запросу США. Претензия касается периода, когда он был независимым журналистом.

В конце июня МВД России объявило в розыск Кислицына по делу о неправомерном доступе к охраняемой законом информации. Позже стало известно, что Москва будет добиваться его экстрадиции из Казахстана.

С 2006 по 2012 год Кислицин был известен как журналист и главный редактор журнала «Хакер», посвящённого информационной безопасности и программированию.