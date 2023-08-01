Сочи, Краснодарский край, 1 августа, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Обеспечительный арест наложен на 48 объектов недвижимости, которые, по версии Генпрокуратуры, через подставных лиц принадлежат бывшему вице-мэру Сочи Сергею Юрину, осуждённому за коррупцию. Об этом говорится в определении суда Центрального района Сочи.

Администрация Сочи Вице-мэр Сочи Сергей Юрин

Из документа следует, что суд принял к производству исковое заявление заместителя генпрокурора России к Сергею Юрину, Б. Бешкенадзе, Т. Маргшвелашвили и А. Тарасовой об обращении недвижимого имущества в доход государства.

«В обеспечении заявленных исковых требований наложить арест на недвижимое имущество Бешкенадзе, Маргшвелашвили, Тарасовой», — говорится в определении суда.

Под арест попало в том числе недвижимое имущество, оформленное Юриным на подставных лиц — Бешкенадзе, Маргшвелашвили и Тарасову. Это девять домов, 13 квартир и 26 земельных участков. Общая кадастровая стоимость объектов — 192 млн рублей, Юрин не мог приобрести их законным путём, считают в Генпрокуратуре.

В октябре 2022 года суд признал Сергея Юрина виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 260 УК РФ). Его приговорили к 15 годам лишения свободы и штрафу в размере 120 млн рублей. Четырьмя годами ранее Юрина арестовали вместе с бывшим вице-мэром Сочи Анатолием Рыковым.