Москва, 1 августа, 2023, 13:43 — ИА Регнум. Сотрудники прокуратуры Москвы начали проверку российского рэп-исполнителя и музыкального продюсера Лигалайза (Андрей Меньшиков) на дискредитацию Вооружённых сил России. Об этом сообщило ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Владимир Гердо/ТАСС Рэпер Лигалайз

По его информации, столичная прокуратура проводит проверку в отношении Андрея Меньшикова на наличие оснований привлечения его к административной ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых Сил России.

Отмечается, что помимо этого, компетентные органы рассмотрят вопрос о признании Меньшикова иноагентом.

Уточняется, что сотрудники прокуратуры проверят клип к треку Лигалайза «Мир! Вашему! Дому!» по статье о производстве и распространении экстремистских материалов, данная проверка будет проходить примерно до конца августа, а в случае необходимости она будет продлена.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин подписал 24 июля закон о полномочиях Минюста проводить внеплановые проверки для иноагентов. За Минюстом закрепили полномочия по осуществлению госконтроля за соблюдением законодательства об иностранных агентах.

Кроме того, закон дополняет 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» положением о том, что органы публичной власти, организации, должностные лица и физические лица при осуществлении своей деятельности обязаны учитывать ограничения, связанные со статусом иностранного агента.

В январе председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил положение о государственном контроле за деятельностью иностранных агентов. Обязанности по госконтролю возложены на Минюст и его территориальные органы. При этом отмечалось, что плановые проверки проводятся в отношении иноагентов не чаще одного раза в год.