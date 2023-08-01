Люберцы, Московская область, 1 августа, 2023, 13:41 — ИА Регнум. Площадь пожара в трёх ангарах на строительной базе в подмосковных Люберцах увеличилась до 1200 кв. м, сообщили 1 августа в МЧС.

Кадр из видео. МЧС России

«В Люберцах горят три ангара на площади 1200 кв. м. К тушению пожара привлечено 70 человек личного состава и 21 единица техники», — отметили в пресс-службе МЧС.

В прокуратуре Московской области ранее заявили, что, по предварительным данным, возгорание на стройбазе началось во время сварочных работ в ангаре предприятия по производству шин.

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Как сообщало ИА Регнум ранее, 19 июля на Угрешской улице в Москве загорелся банный комплекс. Данных по пострадавшим не поступало. К тушению возгорания были привлечены порядка 100 человек и 30 единиц техники. Пожару был присвоен второй (повышенный) ранг сложности.

13 июля возникло возгорание в строящемся здании при гостиничном комплексе «Немчиновка парк» в Одинцовском районе Московской области. В работах по тушению пожара принимали участие 63 человека, было задействовано 23 единицы техники. Площадь возгорания составила около 200 кв. м.

12 июля пожар вспыхнул в деревянных постройках в подмосковном Солнечногорске. Огонь распространился на площади 2000 кв. м. В работах по ликвидации пожара участвовали 53 человека, было задействовано 18 единиц техники. Пострадавших не было.