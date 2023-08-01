Москва, 1 августа, 2023, 13:18 — ИА Регнум. Потери украинских войск на южнодонецком и запорожском направлениях превысили за минувшие сутки 220 человек. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 1 августа на брифинге.

Дмитрий Макеев/РИА Новости

«За сутки потери противника на данных направлениях составили свыше 220 украинских военнослужащих», — сказал Конашенков.

Он добавил, что противник также потерял два танка, шесть боевых машин пехоты, в том числе одну Bradley производства США, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, самоходную гаубицу «Акация» и пушку «Гиацинт-Б».

Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение украинской живой силе и технике у населённых пунктов Пречистовка и Макаровка в ДНР, у Малой Токмачки и Новоандреевки в Запорожской области.

Две атаки противника отражены у Старомайорского в ДНР и Яблоневого в Запорожской области.

Как сообщало ИА Регнум, на южнодонецком направлении российские военные уничтожили украинский склад боеприпасов. Он находился в районе населённого пункта Раздольное и предназначался для 38-й бригады морской пехоты ВСУ.