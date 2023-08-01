Москва, 1 августа, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за сутки отразили две атаки ВСУ в Сватовском районе Луганской Народной Республики, сообщили 1 августа в Министерстве обороны РФ.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«В лесном массиве «лес Попов» Сватовского района Луганской Народной Республики успешно отражены две атаки подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, ударами авиации и огнём артиллерии было нанесено поражение восьми скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Новомлынск, Тимковка, Кисловка, Котляровка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское ЛНР.

Общие потери ВСУ за сутки составили до 120 военных и одна боевая бронированная машина.

Как сообщало ИА Регнум, ранее военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские военные на купянском и краснолиманском направлениях захватили большое количество трофейного оружия, поставленного Киеву странами Запада.