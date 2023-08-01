Минобороны опубликовало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ FPV-дроном
Мелитополь, 1 августа, 2023, 13:17 — ИА Регнум. На запорожском направлении российские военнослужащие уничтожили опорный пункт ВСУ при помощи FPV-дрона. Соответствующее видео 1 августа опубликовало Минобороны России.
Отмечается, что операторы беспилотника обнаружили опорный пункт ВСУ, после чего по данному объекту был нанесён удар FPV-дроном.
Уточняется, что в результате удара опорный пункт ВСУ с личным составом был ликвидирован.
Как передавало ИА Регнум, в середине марта появилась информация о применении инновационных FPV-дронов, обладающих высокой маневренностью и большой скоростью. На подготовку управлению таким аппаратом требуется не менее двух месяцев.
26 июля стало известно, что в России разрабатывают новую радиолокационную систему по обнаружению мини-дронов и их подавлению. Созданием комплекса занимается Рыбинский завод приборостроения, который уже испытал первый прототип мобильной радиолокационной станции. Комплекс уже может выявлять дроны размером 16 на 20 см.
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