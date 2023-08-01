Москва, 1 августа, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Склад боеприпасов ВСУ уничтожен в ДНР в районе населённого пункта Раздольное. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 1 августа на брифинге.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Он уточнил, что склад, уничтоженный на южнодонецком направлении, предназначался для 38-й бригады морской пехоты ВСУ.

Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике противника у населённых пунктов Пречистовка и Макаровка в ДНР, у Малой Токмачки и Новоандреевки в Запорожской области.

Две атаки противника отражены у Старомайорского (ДНР) и Яблоневого (Запорожская область).

В общей сложности украинские войска за сутки потеряли на двух направлениях более 220 человек, добавил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, на купянском направлении штурмовые отряды «Западной» группировки войск, по данным Минобороны, продолжают наступать и занимать более выгодные позиции в районе села Куземовка (ЛНР).