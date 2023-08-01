Москва, 1 августа, 2023, 13:49 — ИА Регнум. Часть техники и натовского вооружения, которое захватывают Вооружённые силы РФ в зоне СВО, уже используется российскими войсками, а часть отправляется для изучения в профильные конструкторские бюро и на заводы. Об этом корреспонденту ИА Регнум 1 августа заявил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

Виктор Антонюк/РИА Новости

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что российские военные на купянском и краснолиманском направлении захватили большое количество оружия, поставленного Киеву Западом.

Как объяснил Онуфриенко, такое положение дел объясняется тем, что, во-первых, часть противников просто уничтожена, а во-вторых, часть вынуждена бежать. Во время отступления уничтожить все боеприпасы и оружие невозможно. Плюс какая-то техника повреждена и не может самостоятельно передвигаться (или мехвод убит), какая-то застряла в грязи.

«Это совершенно нормальная ситуация при любом отступлении. Тем более таком неорганизованном. Противник держится в мясных штурмах до последнего, а потом отходит, — сказал Онуфриенко. — Сейчас мы находим ещё не очень большие трофеи, поскольку находимся в обороне. И только на купянском-краснолиманском направлении мы продвигаемся вперёд. Когда же наступление будет разворачиваться на всём протяжении линии фронта, трофеев будет вообще море. Среди них, например, начнут попадаться те самые «Леопарды» и всё остальное. Сейчас они пока пытаются вывозить эту технику. Но далеко не всегда это удаётся, и эвакуационные машины тоже уничтожают».

Кроме того, он уточнил, что часть трофейной техники уже используется нашими войсками. Как правило, трофейное стрелковое оружие не применяется, не считая каких-нибудь эксклюзивов. А вот бронетехника или тем более машины обеспечения используются вовсю. По крайней мере как транспортное средство где-нибудь в тылу.

«Хотя сейчас это делают осторожно, так как с перепугу могут и свои подстрелить», — уточнил эксперт.

Онуфриенко заметил, что использовать трофейную технику в боевых условиях уже сложнее. Тут вопрос в другой электронике, в других принципах построения архитектуры бронемашин. Это требует несколько недель обучения.

«Современные и не попадавшиеся нам ранее образцы отправляются в профильные КБ и заводы на изучение, как и вся электроника. Технику противника надо знать в любом случае», — сказал он.

Кроме того, он призвал к тому, чтобы использовать захваченную технику не только для изучения или переплавки, но и для организации музеев. Как в освобождённых городах, так и по всей территории России.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Марочко, в ходе освобождения территории ЛНР на позициях украинских боевиков найдено большое количество оружия и боеприпасов к натовскому оружию. Он заверил, что все военные трофеи тщательно проверяют и изучают, документируют и отправляют на склады. Как поступить с ними, дальше решит комиссия по вооружению и военной технике.

До этого стало известно, что российские военнослужащие из отряда БАРС-11 завладели практически целой британской крылатой ракетой Storm Shadow.

Также были захвачены боевая машина пехоты Bradley и французский колёсный танк AMX-10RC.

На донецком направлении российские разведчики отобрали у ВСУ бронетранспортёр M113 производства США.