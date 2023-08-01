Тбилиси, 1 августа, 2023, 13:03 — ИА Регнум. Грузинская экономика будет терять ежегодно до 1 млрд долларов, если страна полностью запретит въезд российским туристам, заявил 1 августа на брифинге глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.

«Если российские туристы вообще не будут приезжать в Грузию, за год страна будет терять примерно 1 млрд долларов. Это при том, что наша экономика составляет 30 млрд долларов. Это означает, что будут потеряны 20-30 тысяч рабочих мест», — сказал Кобахидзе, слова которого приводит ТАСС.

Также он обвинил бывшую правящую партию «Единое национальное движение» и остальную оппозицию в том, что в понедельник они устроили митинг против прибытия в порт Батуми круизного лайнера Astoria Grande, на борту которого находились российские туристы. Он считает, что оппоненты хотят нанести экономический и политический урон стране.

Как передавало ИА Регнум, утром 27 июля в Батуми прибыл лайнер Astoria Grande с 850 туристами из России и Турции. Лайнер вышел из Сочи и направлялся в порты Турции.

Перед прибытием лайнера грузинская оппозиция устроила протестную акцию. Она обвинила российских туристов в нарушении грузинского закона «Об оккупации», принятого Тбилиси после признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии. Уточняется, что полицией были задержаны несколько протестующих, пытавшихся прорвать оцепление и пробраться через установленные у порта полицейские баррикады. Точное количество задержанных неизвестно.

В Агентстве морского транспорта Грузии в связи с акцией сообщили, что судном владеет турецкая компания, оно ходит под флагом Палау и не находится под санкциями. Вечером 27 июля лайнер покинул порт Батуми, пассажиры Astoria Grande в ответ на акции протеста, устроенные грузинской оппозицией, коллективно спели песню «Катюша».

Кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман считает, что на фоне сближения и развития экономических взаимоотношений между Москвой и Тбилиси Запад пытается силами местных финансируемых оппозиционеров устраивать разные провокации в Грузии, не теряя надежд на появление второго фронта на границе с Россией.

По мнению политолога, подобные протестные акции так и останутся лишь неудачными попытками, которые ни к каким серьёзным изменениям не приведут. По словам Фельдмана, и турпоток, и транспортные сообщения, и торговые отношения между Москвой и Тбилиси сохранятся.