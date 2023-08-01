Москва, 1 августа, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Представители бизнес сообщества Москвы и горожане в первое полугодие 2023 года получили почти 19 тысяч бесплатных консультаций по вопросам законного использования земельных участков и возведения на них строений. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

«Обратиться за консультацией могут предприниматели, физические лица и представители общественных организаций», — пояснил Ефимов. Всего за первое полугодие 2023 года для них провели более 18,7 тыс. консультаций. «Этот результат почти вдвое превышает показатель аналогичного периода прошлого года и сопоставим с объемом консультаций за весь 2022 год, когда для москвичей и представителей бизнеса провели свыше 20 тысяч консультаций», — отметил Ефимов.

Москва помогает предпринимателям на всех этапах развития дела: от идеи до решения практических аспектов. Для помощи в вопросах использования земельных участков и городских объектов нежилого фонда в городе с 2019 года работает информационно-консультационный центр Госинспекции по недвижимости. На консультациях слушатели получают разъяснения по таким вопросам, как оформление и использование земельных участков и объектов нежилого фонда, признаки и последствия самовольного строительства, порядок размещения летних кафе, а также рекомендации по устранению нарушений.

«Информационно-консультационный центр также организует вебинары, стратегические сессии, круглые столы и дискуссионные площадки для бизнес-сообщества. Всего в первом полугодии 2023 года провели 60 подобных встреч — это в 1,2 раза больше, чем за аналогичный период 2022-го», — отметил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров. Он добавил, что во встречах приняли участие более 6,2 тыс. человек, что в полтора раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Получить консультацию специалистов в сфере имущественно-земельных отношений можно в ИКЦ по электронному адресу ikc_gin@mos.ru или номеру телефона 8(925)753–11–37. Офис расположен по адресу: город Москва, Мясницкий проезд, дом 2/1. Проведение личных очных приемов планируется после капитального ремонта здания, который завершится в ближайшее время.