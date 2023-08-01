Красногорск, 1 августа, 2023, 13:01 — ИА Регнум. В подмосковных Люберцах вспыхнул сильный пожар около Новорязанского шоссе. Об этом 1 августа сообщил ИА Регнум источник в экстренных службах.

Собеседник агентства рассказал, что произошёл сильный пожар рядом с Новорязанским шоссе в подмосковных Люберцах.

Отмечается, что по данным экстренных служб, горит база стройматериалов.

Как передавало ИА Регнум, посетителей и сотрудников торгового центра «Гагаринский» в Москве эвакуировали после возгорания электросамоката.

12 июля в Подмосковье загорелся шато-отель «Немчиновка парк». Из гостиницы эвакуировали постояльцев. Площадь пожара составила 200 кв. м., справиться с ним удалось к двум часам ночи.

Ранее сообщалось о пожаре в гостинице «Интерконтиненталь» на Тверской улице в центре Москвы. Как сообщали очевидцы, из здания валил дым. По предварительным данным на тот момент, возгорание произошло на стройке рядом с отелем.

В мае в столице произошло несколько крупных пожаров. Так, 12 мая на территории машиностроительного завода им. В. В. Чернышева в Москве произошёл пожар, в результате которого пострадали три человека. Возгорание возникло на втором этаже административного здания по адресу: улица Вишнева, дом 7. Огнём было охвачено 15 кв. метров.

9 мая пожар вспыхнул возле Измайловского кремля в столице. А 7 мая на стройке на западе Москвы загорелись строительные материалы.