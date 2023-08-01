Москва, 1 августа, 2023, 13:46 — ИА Регнум. Более 500 специалистов посетили мероприятия проекта «Промышленный дизайн в Москве». Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Участники проекта «Промышленный дизайн в Москве»

«Промдизайн сегодня — одно из ключевых слагаемых эффективности промышленного сектора столицы и актуальное направление, которое город активно развивает», — пояснил Овчинский. Он добавил, что проект запустили в конце мая 2023 года с целью повысить значимость направления среди производственных компаний столицы и отметить достижения в этой области. «В рамках проекта уже прошло четыре мероприятия, которые посетили свыше 500 человек», — отметил Овчинский.

Так, на лекции «Что такое промышленный дизайн?» участники узнали о влиянии промдизайна на успех бизнеса и улучшение качества жизни, а также рассмотрели направление с точки зрения стратегического процесса. Воркшопы «Промышленный дизайн в легкой промышленности» и «Промышленный дизайн в космецевтике» были посвящены необходимости бренда для хороших продуктов и тому, какие функции выполняет промдизайн в легпроме и космецевтике. На мастер-классе «Промышленный дизайн как инструмент индустриального развития» участники получили практические навыки в профессиональной разработке дизайна.

В мероприятиях проекта приняли участие специалисты промпредприятий столицы и учащиеся профессиональных колледжей. Спикерами стали эксперты студии Артемия Лебедева, брендингового агентства OhMyBrand, дизайн-бюро «Масштаб», Национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

Проект «Промышленный дизайн в Москве» ставит перед собой задачу стимулирования развития направления в России, а также повышения значимости промдизайна среди производственных компаний. Участников в ближайшее время ждут новые мероприятия: цикл образовательных мероприятий — лекции, мастер-классы, воркшопы, выставка и конференция.