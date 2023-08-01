Москва, 1 августа, 2023, 12:51 — ИА Регнум. Влияние человека на окружающую среду должно быть бережливым и разумным. Об этом говорится в приветственной телеграмме президента России Владимир Путина, которую зачитал первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко на открытии форума «Экосистема».

Юрий Смитюк/ТАСС

«Убеждён, что влияние человека на окружающую среду должно быть разумным и рачительным», — говорится в телеграмме.

Российский лидер напомнил, что результатом первого форума стало создание всероссийского экологического общественного движения «Экосистема», которое объединило специалистов в области охраны окружающей среды и неравнодушных людей из регионов России.

Владимир Путин отметил, что в ходе нынешнего форума участники смогут продолжить дискуссию по проблемам экологии, состоятся встречи с экспертами, у участников будет возможность обменяться опытом, лучшими практиками и представить свои проекты в сфере экологической безопасности, развития туризма и заповедных территорий.

Отмечается, что в ходе форума состоится слёт юных натуралистов, будет организовано «Движение юннатов».

Как передавало ИА Регнум, на Камчатке с 1 по 7 августа проходит Всероссийский молодежный экологический форум «Экосистема. Заповедный край». Он объединит 450 молодых людей из всех регионов России в возрасте от 14 до 35 лет. Всего на участие в форуме претендовало 5210 человек, конкурс составил 11 человек на место. Темы всех 23 тематических клубов определены, в том числе исходя из ключевых направлений национального проекта «Экология». Среди них «Лес и климат», «Чистый воздух», «Развитие заповедной системы России», «Зеленая дипломатия», «Эковолонтерство и развитие экологических сообществ» и другие.