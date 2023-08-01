Челябинск, 1 августа, 2023, 12:52 — ИА Регнум. Жительница Челябинска, сбежавшая от насильника после 14 лет плена, чувствует себя «неплохо», но пока не рассказывает о произошедшем. Об этом её дядя рассказал изданию «Известия».

Кадр из видео. СУ СК России по Челябинской области Дом, в котором держали девушку в плену

По словам мужчины, он ожидал увидеть свою племянницу в более плохом состоянии. Но женщина ещё не готова говорить о том, что с ней случилось.

«Видел уже её. Неплохо. Я думал, [будет] хуже. Вы знаете, я её спрашиваю, а она: «Потом», — сказал дядя бывшей пленницы.

Он добавил, что должно пройти не меньше полугода, пока женщина «немного освоится».

Как сообщало ИА Регнум, 33-летняя женщина в конце июля сбежала от насильника, который держал её в плену в своём доме под Челябинском с 2009 года. В возрасте 19 лет она познакомилась с мужчиной, который пригласил её к себе. Хозяин частного дома заточил её в комнате с решётками на окнах, постоянно бил и насиловал, заставлял выполнять работу по дому. В доме он жил вместе с матерью. Сбежать пленница смогла, когда мужчину забрали в больницу. В настоящее время хозяин дома и его мать задержаны, им предъявили обвинения в похищении человека. Мужчину также обвиняют по статьям об изнасиловании и убийстве. По данным следствия, в 2011 году в том же доме он убил женщину и спрятал её останки в погребе.