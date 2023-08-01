Москва, 1 августа, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Ситуация с российским танком, который остановил идущую в атаку колонну бронетехники Вооружённых сил Украины (ВСУ), уникальна, её можно разбирать в учебниках, заявил 1 августа на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

РИА Новости/ Евгений Биятов

«Конечно, видели. Конечно, такой героизм, профессионализм вызывает восхищение и чувство гордости за наших военных. Это действительно так. Это уникальные кадры и уникальная ситуация, которую, конечно, можно почти в учебниках разбирать», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос, могут ли такие кадры переломить сознание недружественных России стран, чтобы они поняли, с кем связались, представитель Кремля отметил: «Не думаю, что это возможно. Поймут со временем, скорее всего».

Также пресс-секретарь президента добавил, что экипаж танка с большой долей вероятности представят к наградам.

Как передавало ИА Регнум, видео, как российский танк в одиночку встал на пути колонны из восьми единиц бронетехники, было опубликовано 29 июля. В атаке ВСУ участвовали два танка и шесть бронемашин. Экипаж российского танка в бою уничтожили всю колонную украинской бронетехники. По российскому танку никто не попал.

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин дал поручение наградить экипаж боевой машины. Он сообщил, что этот экипаж, кроме проявления героизма в Запорожской области, участвовал в освобождении населённых пунктов на севере ДНР.