Москва, 1 августа, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Попытка украинских беспилотников атаковать объекты в Москве не имеет ничего общего с терактом 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, когда были разрушены «Башни-близнецы». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 1 августа журналистам.

Кирилл Зыков/РИА Новости

«Нет, [в Кремле сходства] не видят», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА Регнум, три украинских беспилотника пытались атаковать Москву и Московскую область в ночь на 1 августа. Два были сбиты системой ПВО, третий упал на территории комплекса «Москва-Сити», потеряв управление под воздействием средств радиоэлектронной борьбы. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что этот беспилотник повредил фасад на уровне 21-го этажа в здании комплекса, которое пострадало при прошлой атаке. Пострадало остекление, люди не ранены. Несущие конструкции, по данным экстренных служб, не повреждены.

В сентябре 2001 года в Нью-Йорке две башни Всемирного торгового центра обрушились после того, как террористы направили в них два захваченных пассажирских самолёта. В результате погибли свыше 2,6 тыс. человек.