Петрозаводск, 1 августа, 2023, 12:01 — ИА Регнум. Двое подозреваемых в убийстве шести человек и поджоге задержаны в Карелии. Об этом сообщила 1 августа официальный представитель МВД России Ирина Волк.

МВД по Республике Карелия

Утром в селе Деревянное Прионежского района во время тушения пожара нашли тела двоих мужчин с признаками насильственной смерти. Прибывшие на место полицейские заметили дым, поднимающийся над соседним домом. Оказалось, что в одноэтажном бревенчатом строении лежат тела ещё четверых убитых.

«Вероятно, злоумышленники пытались скрыть следы преступления путём поджога», — говорится в сообщении Волк в Telegram-канале ведомства.

Подозреваемые — ранее судимые местные жители в возрасте 37 и 38 лет — задержаны. По предварительной версии, причиной произошедшего стал давний конфликт на бытовой почве.

Как сообщало ИА Регнум, ранее жителя Воронежской области приговорили к пожизненному лишению свободы за убийство семьи односельчан и нападение на отдел полиции. В 2021 году в селе Волчанском он застрелил в ходе конфликта своих знакомых — мужчину, женщину и ребёнка. Затем мужчина взорвал входную дверь в отделе полиции, ранив одного сотрудника. При задержании он оказал сопротивление.