Москва, 1 августа, 2023, 12:01 — ИА Регнум. Следственный комитет России предъявил обвинение в похищении человека матери жителя Челябинской области, который 14 лет удерживал в плену девушку. Об этом 1 августа сообщили в пресс-службе СКР.

СУ СК РФ по Челябинской области Госорганизация

«В Челябинской области следственными органами СК России мужчине предъявлено обвинение в похищении человека, убийстве и изнасиловании, а его матери — в похищении человека», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что следователи направили в суд ходатайство об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА Регнум, житель посёлка Смолино на протяжении 14 лет держал в плену, истязал и насиловал похищенную девушку.

Жертва познакомилась со своим мучителем в 2009 году в Челябинске. Мужчина предложил девушке выпить у него дома и привёз её в дом. В итоге он запер жертву в комнате с решётками на окнах.

Пропавшую не искали, поскольку она была из неблагополучной семьи. Сбежать ей удалось 30 июля в момент, когда у подозреваемого на фоне запоя обострились проблемы с психикой.