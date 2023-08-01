Москва, 1 августа, 2023, 12:02 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство ООО «Корпоративный центр ИКС 5» о приобретении 100% долей в уставном капитале ООО «Виктория Балтия» (торговая сеть «Виктория») при условии исполнения предписания антимонопольного ведомства. Об этом 1 августа сообщила пресс-служба ФАС.

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Отмечается, что, поскольку доля Х5 Group превысила 25% объёма всех реализованных продовольственных товаров в денежном выражении за 2022 год в границах городского округа Долгопрудный Московской области, «Виктория Балтия» должна до совершения сделки передать расположенные на этой территории торговые объекты третьим лицам.

Уточняется, что смена собственника не должна негативно отразиться на контрагентах торговой сети «Виктория». В связи с этим ФАС предписала исполнить все заключенные приобретаемым обществом договоры. Помимо этого, будут предприняты меры для упрощения доступа социально значимых продуктов питания к полке.

«По ряду продовольственных товаров торговые сети не будут предъявлять производителям особые требования к упаковке, весу и сорту. Поставщикам этих продуктов не придется платить магазинам вознаграждение за их реализацию», — говорится в сообщении.

В пресс-службе компании сообщили, что X5 Group, которая управляет сетями «Перекресток», «Пятёрочка» и «Чижик», достигла договоренности по приобретению компании «Виктория Балтия», которая управляет магазинами «Виктория» в Москве, Калининградской и Московской областях, магазинами «Дёшево» в Калининградской области.

В сделку включены 118 магазинов общей торговой площадью 92 тыс. кв. м, в том числе арендованные объекты. Отмечается, что, помимо этого, к X5 перейдут два распределительных центра в Калининградской области общей площадью 14,2 тыс. кв. м. При этом действующий менеджмент «Виктория Балтия» продолжит управлять компанией.

Как передавало ИА Регнум, правительство Мордовии и ООО «Корпоративный центр ИКС 5» в июне 2021 года в рамках Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве. Документ предполагает продвижение продукции мордовских предпринимателей на полки магазинов сети Х5. Соглашение направлено на развитие экономики республики и решение социальных задач.

В Москве 26 мая 2023 года состоялась церемония вручения первой в истории России Национальной премии «Наш вклад», которая отмечает роль бизнеса и некоммерческих организаций в достижении национальных целей и реализации нацпроектов. Победителем в номинации «Крупный бизнес. Сетевой» — лучшим признано ООО «Корпоративный центр ИКС 5».

«Корпоративный центр ИКС 5» представлен на премии семью инициативами по трём национальным проектам. Так, в рамках программы по созданию социальной инфраструктуры и комфортной городской среды компания строит микрорайоны для своих сотрудников и их семей, а программа «Сохраняем наследие» призвана создавать условия для устойчивого культурного развития малых городов.