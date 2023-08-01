Москва, 1 августа, 2023, 11:43 — ИА Регнум. Мобильное приложение «Тинькофф Банка» перестало быть доступным для скачивания в онлайн-магазине Google Play. Это подтвердили в пресс-службе банка.

Pavlo Gonchar/SOPA Images via ZUMA Press Wire/ TASS

Приложения «Тинькофф Инвестиции» и «Тинькофф Мобайл» по-прежнему доступны.

«Из-за ограничений Google приложения Тинькофф пропали из Google Play. Уже скачанные приложения продолжат работать в обычном режиме», — говорится в сообщении в Telegram-канале банка.

В банке добавили, что представитель «Тинькофф» поможет новым клиентам получить доступ к дистанционному обслуживанию, когда при встрече будет передавать банковскую карту или другой продукт. Приложения можно скачать или обновить через другие онлайн-магазины или сайт банка.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июля США и Канада ввели санкции в отношении «Тинькофф банка» и ряда других российских кредитных организаций, предприятий и институтов. В банке предупредили о возможных изменениях с валютными переводами и о прекращении работы карты UnionPay за границей. В марте 2023 года после введения санкций со стороны ЕС приложения «Тинькофф» стали недоступны в App Store.