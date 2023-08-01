Москва, 1 августа, 2023, 11:10 — ИА Регнум. Топ-менеджера «Рособоронэкспорта» Александра Соболева избили и ограбили на улице Пятницкой в центре Москвы. Мужчина с переломом носа был доставлен в больницу. За это были задержаны двое молодых людей. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Известия/Константин Кокошкин

Днём 23 июля в полицию обратился 61-летний Александр Соболев — замначальника одного из отделов АО «Рособоронэкспорт», который входит в состав госкорпорации «Ростех». У мужчины были синяки и ссадины на лице, он объяснил оперативникам, что получил их прошлым утром от двух незнакомых молодых людей, с которыми выпивал возле одного из домов на улице Пятницкой. После произошедшего Соболев попал в ГКБ им. С. П. Боткина с переломом носа и кровотечением.

«Пострадавший рассказал, что 22 июля он распивал спиртные напитки с двумя незнакомцами на улице Пятницкой. Около 8 утра они избили его, после чего украли телефон, сняли с шеи золотую цепочку и скрылись», — рассказал собеседник агентства.

По заявлению Александра Соболева начали проводить проверку и уже вечером 24 июля задержали 25-летнего уроженца Курской области и 33-летнего уроженца Москвы по подозрению в разбойном нападении. Их проверили по базам, и выяснилось, что они оба не имеют постоянного места жительства, а старший из них уже был судим за разбой, грабёж и кражу. Оба задержанных сознались в содеянном и дали признательные показания. В отношении них уже возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой».