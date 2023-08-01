Вашингтон, 1 августа, 2023, 11:09 — ИА Регнум. Истерия по поводу «сфабрикованных данных» о вмешательстве России в ход предвыборной кампании в США в 2016 году привела Вашингтон к «прокси-войне» с Москвой. Об этом написал бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в колонке для журнала Newsweek.

IMAGO/Julia Nikhinson — CNP /Med/Global Look Press Дональд Трамп

Экс-глава Белого дома отметил, что настоящими жертвами этого обмана стали граждане США, разрушения, которые он принёс Соединённым Штатам, почти неисчислимы. Данный обман подорвал в стране демократию, угрожал безопасности страны, поставил под угрозу свободу, говорится в материале.

Трамп высказал мнение о том, что в критический момент, когда руководству США нужно было снижать напряженность в отношениях с Россией, фальсификация вызвала массовую истерию, которая помогла привести Россию прямо в руки Китая.

«Вместо того чтобы улучшить отношения с Россией, над созданием которых я работал, мы теперь ведём прокси-войну с Россией, отчасти подпитываемую затянувшимися фантазиями бреда «Рашагейт», — отметил республиканец.

Трамп добавил, что Украина полностью разорена, убито неисчислимое количество людей.

«И мы вполне можем закончить третьей мировой войной», — высказал мнение экс-президент США.

Как передавало ИА Регнум, ранее экс-глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США должны поддерживать хорошие отношения с Россией, поскольку арсенал её ядерного оружия превышает американские запасы. Республиканец подчеркнул, что США сейчас «находятся в очень глупой и опасной позиции» из-за ситуации вокруг Украины. Бывший президент также осудил действующую американскую администрацию за её чрезмерную поддержку Киева.

Он также призвал Конгресс США отказать в выделении средств на помощь Украине. Экс-президент США в своей речи сослался на всплывшие показания информатора Федерального бюро расследований (ФБР). По словам информатора, украинская энергетическая компания Burisma предлагала за помощь в решении некоторых своих трудностей заплатить Байдену и его сыну Хантеру 10 миллионов долларов.