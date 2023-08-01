Челябинск, 1 августа, 2023, 11:05 — ИА Регнум. Обвинение в похищении человека, убийстве и изнасиловании предъявлено жителю Челябинской области, который на протяжении 14 лет держал в плену молодую женщину. Об этом сообщила 1 августа пресс-служба управления СКР по региону.

Кадр из видео. СУ СК России по Челябинской области Следователь у дома обвиняемого

В ведомстве уточнили, что мужчину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных статьями 126, 105 и 131 УК РФ. Его матери предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном статьёй 126.

Мужчина и его мать задержаны, следователи ходатайствуют о помещении их под стражу.

Как сообщало ИА Регнум, осенью 2009 года обвиняемый, по данным следствия, познакомился в Челябинске с 19-летней девушкой и пригласил её вместе выпить у него дома. Знакомую он привёз в частный дом в посёлке Смолино неподалёку от города, стал насиловать и избивать. Пленницу он держал под замком в комнате с решётками на окнах. В доме также жила мать мужчины. Девушка смогла сбежать только в конце июля этого года, когда хозяина дома забрали в больницу из-за обострения психического заболевания.

В ходе расследования уголовного дела о похищении было установлено, что мужчина в 2011 году в этом же доме убил женщину, расчленил её тело и закопал в погребе.