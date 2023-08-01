Красногорск, 1 августа, 2023, 11:22 — ИА Регнум. Двое мужчин погибли в результате массовой драки в городе Чехове Московской области, сообщила 1 июля пресс-служба подмосковного главка МВД.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Драка произошла возле одного из домов на Земской улице. Двое мужчин получили ножевые ранения и скончались на месте. Полицейские разыскивают лиц, причастных к преступлению, а также устанавливают мотивы произошедшего.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства двух человек. В ведомстве уточнили, что драка произошла между двумя группами мигрантов после конфликта в одном из местных кафе.