Москва, 1 августа, 2023, 10:50 — ИА Регнум. Советский и российский писатель Александр Николюкин скончался в московской больнице в возрасте 95 лет. Врачи пять дней пытались спасти Александра Николаевича, но он умер от последствий тяжелого отравления. Предварительно причиной смерти стало отравление уксусом. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Retradazia Писатель Александр Николюкин

Ночью 23 июля около 2:30 в ГКБ № 1 на Ленинском проспекте доставили 95-летнего писателя Александра Николюкина. Мужчина находился в тяжелом состоянии, его поместили в реанимацию. Медики диагностировали у него симптомы тяжелого отравления.

«В Первую Градскую Больницу имени Н. И. Пирогова из квартиры на улице Дмитрия Ульянова машиной скорой помощи был доставлен 95-летний мужчина с диагнозом цереброваскулярная болезнь, хроническая ишемия головного мозга, химический ожог пищевода 3-й степени. Предположительно пациент отравился уксусом», — рассказал собеседник агентства.

Александр Николюкин провёл в больнице пять дней, всё это время врачи пытались спасти мужчину. Но утром 28 июля он скончался. О случившемся врачи сообщили в полицию. Тело писателя направили на судебно-медицинскую экспертизу, она поможет установить точную причину смерти. По данному факту сейчас проводится проверка.

Николюкин Александр Николаевич родился 26 мая 1928 года. Он был известным советским и российским писателем, изучавшим историю литературы и специалистом по литературе США и Великобритании. Александр Николаевич занимал должность главного редактора «Литературоведческого журнала», издаваемого ИНИОН РАН. Он входил в составы Союза писателей России, Российской академии естественных наук и Международной академии педагогического образования. Николюкин был редактором и составителем сборников З. Н. Гиппиус, занимался общей редакцией первых переводов книг В. Набокова «Ада, или Страсть» и «Комментариев к «Евгению Онегину» Александра Пушкина» и многих других произведений. Всю жизнь Александр Николаевич изучал историю литературы и выпустил множество работ по этой теме.