Донецк, 1 августа, 2023, 10:44 — ИА Регнум. ВСУ бросают большие силы на село Старомайорское в Донецкой Народной Республике, не считаясь с потерями. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьёв Live».

Алексей Майшев/РИА Новости

Он отметил, что одной из горячих точек является населённый пункт Старомайорское, периодически в него заходит противник, а российские подразделения его выбивают.

«На какой-то период даже откатывались назад, чтобы провести операцию более выверенно. Потому что противник не считается с потерями живой силы, а для нас важен каждый человек», — уточнил руководитель региона, добавив, что если есть возможность грамотно выполнить задачу, при этом минимизировать потери и не потерять территорию, то, по сути, все варианты используются.

Как передавало ИА Регнум, Пушилин также сообщил о том, что село Клещеевка в пригороде Артёмовска находится под контролем Вооруженных сил России. Ранее руководитель ДНР сообщил, что на флангах Артёмовска идёт ожесточенное противостояние.

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 31 июля на брифинге заявил, что на южнодонецком и запорожском направлениях успешно отражена атака Вооружённых сил Украины в районе Старомайорского.

Представитель российского военного ведомства информировал на брифинге, что всего за сутки ВС России отразили 11 атак противника на донецком направлении, Украина потеряла за сутки более 220 военнослужащих и технику. Атаки были отражены у Белогоровки и Марьинки, а также у Берестового, Спорного, Северного, Водяного и Майорска.