Киев, 1 августа, 2023, 10:14 — ИА Регнум. В случае гибели президента Украины Владимира Зеленского или его неспособности выполнять свои обязанности по другим причинам власть в стране перейдёт к председателю Верховной рады, заявил украинский депутат Николай Княжицкий.

Андрей Ратмиров/ТАСС

«Формально, согласно Конституции, линия преемственности ясна. Когда президент не может выполнять свои обязанности, его обязанности берёт на себя председатель Верховной рады Украины», — сказал он в интервью Politico.

Данный сценарий гарантирует то, что на Украине не возникнет вакуум власти, считает Княжицкий.

Как сообщало ИА Регнум, ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что террористические атаки на территории России говорят о военной слабости режима украинского лидера Владимира Зеленского, они чреваты для него преждевременной смертью.

Зеленский совершил непоправимую ошибку, решив пойти на поводу у США и вступить в конфликт с Россией. Такое мнение высказал 31 июля колумнист Александер Марковски в статье для American Thinker.