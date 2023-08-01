Донецк, 1 августа, 2023, 10:08 — ИА Регнум. Село Клещеевка в пригороде Артёмовска находится под контролем Вооруженных сил России. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьёв Live».

Известия/Алексей Рамм

«Клещеевка, по последней информации, под нашим контролем», — сообщил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее Пушилин сообщил, что на флангах Артёмовска идёт ожесточенное противостояние. Руководитель ДНР уточнил, что на флангах идёт достаточно ожесточенное противостояние и в районе Клещеевки, где ВСУ «периодически пытаются, на какие-то моменты даже занимают позиции, но российские подразделения выбивают и отодвигают противника».

Ранее представитель генштаба ВСУ Андрей Ковалев заявил, что в районах рядом с Артёмовском идут тяжелые бои без изменений позиций украинских военных.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 31 июля на брифинге, чтоподразделения ВС России отразили 11 атак противника на донецком направлении, Украина потеряла за сутки более 220 военнослужащих и технику.