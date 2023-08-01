Москва, 1 августа, 2023, 10:06 — ИА Регнум. Начальник Генерального штаба Вооружённых сил России генерал армии Валерий Герасимов проинспектировал передовой пункт управления группировки войск на запорожском направлении, сообщили 1 августа в Министерстве обороны РФ.

Кадр из видео. Министерство обороны России Начальник Генерального штаба Вооружённых сил России генерал армии Валерий Герасимов (в центре)

Отмечается, что командующий группировкой генерал-полковник Александр Романчук доложил Герасимову о текущей обстановке и характере действий ВСУ.

Также Герасимову доложили о выполнении ВС России боевых задач на ореховском тактическом направлении.

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Как сообщало ИА Регнум, 31 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военные в разы увеличили интенсивность ударов по украинским военным объектам, в том числе обеспечивающим теракты на территории России.

Потери Вооруженных сил Украины за июль составили 20 824 военных и 2227 единиц различного вооружения, в том числе 10 танков Leopard, 11 американских БМП Bradley, 40 американских артиллерийских систем М777 и 50 самоходных артиллерийских установок из Великобритании, США, Германии, Франции и Польши.

Экс-советник ЦРУ Джим Рикардс заявил, что хваленая американская военная техника сгорела в ходе боёв на Украине и не помогла ВСУ достичь намеченных целей контрнаступления. По словам бывшего советника ЦРУ, российские военные научились отключать GPS ракетному комплексу HIMARS.