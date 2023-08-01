Тюмень, 1 августа, 2023, 10:05 — ИА Регнум. Члены координационного совета по импортозамещению нефтегазового оборудования проведут второе заседание в рамках Промышленно-энергетического форума TNF, который состоится в Тюмени с 19 по 21 сентября. В совет входят представители крупных нефтегазовых компаний и профессиональных сообществ, Министерства энергетики и Министерства промышленности и торговли РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

На заседании члены совета рассмотрят актуальные проблемы отрасли, оценят спрос на те или иные виды оборудования и определят пути решения насущных задач, чтобы удовлетворить запросы ТЭК.

Первое заседание совета, сопредседателями которого выступают вице-премьеры Денис Мантуров и Александр Новак, прошло 19 июля. На мероприятии принято решение о формировании семи рабочих групп. Речь идет о таких стратегически важных для нефтегазовой отрасли направлениях, как транспортировка углеводородов, нефтегазохимия, бурение и добыча на суше и на шельфе, геологоразведка, переработка нефти и газа, а также получение сжиженного природного газа. Для каждого из направлений назначены кураторы, чтобы наладить серийное производство высокотехнологичного оборудования.

«Насыщение рынка отечественной высокотехнологичной продукцией — сложный многоступенчатый процесс, — отметил генеральный директор ассоциации «Нефтегазовый кластер», которая организует и проводит форум, Александр Сакевич. — Здесь мало просто знать потребности заказчиков и возможности производителей. Нужно стандартизировать технические требования, создать опытные образцы, испытать их, провести сертификацию, наладить серийный выпуск». По словам Сакевича, без эффективного межотраслевого взаимодействия эти задачи не решить. «Развитие кооперационных связей — вот то, на чем фокусируется наш кластер, ставший надежным связующим звеном между малым бизнесом и крупными корпорациями», — добавил он.

Российские компании уже имеют опыт и компетенции для серийного производства оборудования, и все же, как констатировал Александр Новак, впереди еще большой путь. Усиление мер по импортозамещению ключевой продукции потребовалось в связи с ростом санкционного прессинга на нефтегазовый сектор в прошлом году.

По данным TNF, на сегодняшний день зависимость от зарубежного оборудования, материалов и запчастей составляет 5–100% в зависимости от конкретного вида продукции. 220 наименований считаются дефицитными и приоритетными для замещения. Всего же в списке критически значимой продукции порядка 250 тысяч пунктов.

Обеспечению технологического суверенитета России будет посвящено не только предстоящее заседание координационного совета по импортозамещению, но и весь форум TNF. Площадка уже не в первый раз становится местом поиска практических ответов на актуальные вопросы, стоящие перед нефтегазовой сферой. Здесь встречаются производители, поставщики и заказчики оборудования и технологий, крупнейшие недропользователи, представители малого и среднего бизнеса.