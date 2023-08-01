Вашингтон, 1 августа, 2023, 09:45 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена намерена увеличить поставки «критически важных» боеприпасов Киеву, чтобы поддержать контрнаступление ВСУ, пишет Financial Times со ссылкой на чиновников.

Иван Шилов ИА Регнум

«Усилия направлены на поставки снарядов 155-миллиметрового калибра, используемых в гаубицах, которые Украина размещает вдоль линии фронта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идёт как о поставках боеприпасов от международных партнёров в ближайшее время, так и о планах США нарастить собственное производство в ближайшие два года.

Как сообщало ИА Регнум, Соединённые Штаты заключили сделки с Болгарией и Южной Кореей на поставку 155-миллимитровых снарядов Киеву. Вашингтон также ведёт переговоры о поставке вооружения Киеву с Японией.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что контрнаступление ВСУ идёт медленными темпами, украинские военные наталкиваются на укрепленные линии российской обороны и минные поля, это «тяжело» и «превращается в кропотливый труд».