Названа причина стремления США увеличить поставки боеприпасов Киеву
FT: США намерены увеличить поставки снарядов Киеву для поддержания контрнаступления
Вашингтон, 1 августа, 2023, 09:45 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена намерена увеличить поставки «критически важных» боеприпасов Киеву, чтобы поддержать контрнаступление ВСУ, пишет Financial Times со ссылкой на чиновников.
«Усилия направлены на поставки снарядов 155-миллиметрового калибра, используемых в гаубицах, которые Украина размещает вдоль линии фронта», — говорится в сообщении.
Отмечается, что речь идёт как о поставках боеприпасов от международных партнёров в ближайшее время, так и о планах США нарастить собственное производство в ближайшие два года.
Как сообщало ИА Регнум, Соединённые Штаты заключили сделки с Болгарией и Южной Кореей на поставку 155-миллимитровых снарядов Киеву. Вашингтон также ведёт переговоры о поставке вооружения Киеву с Японией.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что контрнаступление ВСУ идёт медленными темпами, украинские военные наталкиваются на укрепленные линии российской обороны и минные поля, это «тяжело» и «превращается в кропотливый труд».