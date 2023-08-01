Пенза, 1 августа, 2023, 09:52 — ИА Регнум. Украинский алкогольный бренд Nemiroff потребовал через суд прекратить выпуск своей продукции в России. Иск подан против холдинга «Объединенные пензенские водочные заводы» (ОПВЗ), пишет 1 августа издание «Коммерсантъ».

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Ранее компания Nemiroff Intellectual Property Establishment отозвала лицензию на выпуск спиртного в России. В июне она начала судебный спор с бывшим местным партнёром, которого обвинила в нарушении прав посредством использования марки. Информация об этом есть в картотеке дел Арбитражного суда Пензенской области.

Заседание по иску должно состояться 2 ноября. По мнению экспертов, производителю будет сложно заменить известный бренд.

Новость дополняется