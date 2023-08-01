Владивосток, 1 августа, 2023, 08:34 — ИА Регнум. Тринадцать человек госпитализированы в Приморском крае за последние три дня из-за укусов медуз. Об этом сообщили 1 августа в пресс-службе минздрава региона.

Zuma/TASS

Все пациенты пришли к врачам с жалобами на болевой суставной синдром и кашель. Они получают лечение и будут выписаны в течение 3–4 дней.

«На данный момент в больнице находятся 13 человек после укуса медуз. Возраст пациентов от 17 до 66 лет», — приводит РИА Новости сообщение минздрава.

Пострадавшие купались в бухте Муравьиной в Уссурийском заливе, в бухте Новик на острове Русский и в районе железнодорожной станции Санаторная под Владивостоком на берегу Амурского залива.

Медики отметили, что для жаркого лета такое число пострадавших от укусов медуз является нормой.

Как сообщало ИА Регнум, в минувшем году в Азовском море и Таганрогском заливе увеличилось количество медуз, в том числе опасных для человека. Специалисты объяснили это осолонением воды из-за загрязнения пресных вод, в том числе из-за боевых действий, и браконьерством. При увеличении вылова рыбы нарушается пищевая цепочка, в результате медуз становится больше, они растут в размерах. Ядовита медуза корнерот, вырастающая до полуметра в диаметре. Она может вызвать ожоги кожи или аллергическую реакцию организма.