Нью-Дели, 1 августа, 2023, 08:30 — ИА Регнум. В результате падения крана на группу рабочих на строительстве скоростной автомагистрали в штате Махараштра в Индии погибли 16 человек, передаёт телеканал NDTV со ссылкой на полицию.

Muzamil Mattoo/Zuma/TASS

Отмечается, что инцидент произошёл в то время, когда строители управляли передвижным краном мостового типа.

По данным полиции, ещё пять рабочих могут находиться под обломками рухнувшего крана. В настоящее время на месте ЧП работают спасатели.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июня как минимум 25 человек погибли в результате возгорания автобуса на скоростной магистрали Самруддхи Махамарг в индийском штате Махараштра. Ещё несколько человек пострадали и были доставлены в гражданскую больницу Булдханы.