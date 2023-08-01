Москва, 1 августа, 2023, 08:08 — ИА Регнум. Судебные тяжбы и коррупционные скандалы и расследования могут стать причиной ухода с дистанции президентской гонки в США Дональда Трампа и Джо Байдена. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Андрей Черкасский ИА REGNUM Дональд Трамп и Джо Байден

Политик считает, что вокруг действующего главы Белого дома Байдена и его сына Хантера «накапливается критическая масса разоблачений», которые пытаются нейтрализовать через «охоту на Трампа».

«Но прикрыть таким образом всё более уязвимого президента Байдена у демократов может не получиться», — написал Пушков в своём Telegram-канале.

Сенатор предположил, что Трамп покинет потенциальный список кандидатов, если ему не удастся «отбиться» от обвинений, а Байден — в силу коррупционных скандалов либо по состоянию здоровья.

«И в этом случае и республиканцы, и демократы придут к выборам с новыми кандидатами», — пояснил Алексей Пушков.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, администрация президента США Джо Байдена боится, что ситуация вокруг бывшего морпеха США Тревора Рида может быть использована против действующего главы Белого дома его политическими противниками на предстоящих выборах.

Дональд Трамп сохраняет позиции основного соперника действующего американского лидера Джо Байдена на следующих выборах главы государства, проведение которых намечено на ноябрь 2024 года.

Адвокаты считают дело Трампа проигрышной и самоубийственной миссией, а потому отказываются работать с ним. Также они боятся потерять других доверителей из-за работы с экс-президентом, который считается сложным клиентом, часто меняющим свою команду.

18 июля Трамп написал, что минюст США дал ему четыре дня на дачу показаний по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года. Бывший президент отметил, что это почти всегда означает арест и обвинение.

Позднее телеканал NBC News сообщил, что Трампу грозят обвинения в сговоре с целью обмана и давлении на свидетелей по делу о штурме Капитолия. По данным источника, такие обвинения были в письме, направленном экс-президенту Генпрокуратурой США.