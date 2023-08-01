В Германии обвинили Украину в раздаче ценных трофеев России
Немецкий журналист Репке обвинил Украину в раздаче ценных трофеев России
Берлин, 1 августа, 2023, 07:56 — ИА Регнум. Украинская армия использует предоставленную западную военную технику не по назначению, подводя её на близкое расстояние к передовой. Так на захват российскими военными шведской бронированной машины пехоты (БМП) CV90 отреагировал немецкий журналист Bild Джулиан Репке.
«CV90 была потеряна не во время контрнаступления, для которого её предполагалось использовать, а после того, как была отделена от остальной бригады и использовалась (предположительно вместе с другой CV90) для изолированной обороны в районе Червонопоповки!» — написал он на своей странице в Twitter.
Репке отметил, что ВСУ слишком близко к передовой расположили шведскую БМП, из-за этого её подбили и отбуксировали на подконтрольную России территорию.
Пользователи Twitter подняли на смех комментарий немецкого журналиста.
«То есть Германия критикует то, как Украина использует вооружения, предназначенные только для парадов?» — написал drozdovets.
По мнению Abuleilaz, вместо Киева шведскую машину заполучили русские — настоящее достижение.
Автор под ником Panafrican to the end поинтересовался: «Они планируют потребовать её у России обратно?»
Как сообщало ИА Регнум, в конце июля военнослужащие 20-й армии ЗВО ВС России в боях с ВСУ впервые захватили шведскую боевую машину пехоты CV90. Две БМП выскочили на опорный пункт российских бойцов. Одну из них подбили с помощью ручного противотанкового гранатомёта.
Специалисты российского оборонно-промышленного комплекса изучили захваченную в зоне спецоперации технику НАТО. Испытания показали, что западные образцы имеют приемлемый уровень бронезащиты, хотя и с наличием большого числа слабых мест из-за не отвечающего требованиям современного боя распределения защиты. При этом техника НАТО обладает крайне посредственной подвижностью и манёвренностью, в первую очередь на сложных и вязких грунтах, в том числе и по причине низкой проходимости.