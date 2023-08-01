Берлин, 1 августа, 2023, 07:56 — ИА Регнум. Украинская армия использует предоставленную западную военную технику не по назначению, подводя её на близкое расстояние к передовой. Так на захват российскими военными шведской бронированной машины пехоты (БМП) CV90 отреагировал немецкий журналист Bild Джулиан Репке.

Jorchr Шведская боевая машина пехоты CV90

«CV90 была потеряна не во время контрнаступления, для которого её предполагалось использовать, а после того, как была отделена от остальной бригады и использовалась (предположительно вместе с другой CV90) для изолированной обороны в районе Червонопоповки!» — написал он на своей странице в Twitter.

Репке отметил, что ВСУ слишком близко к передовой расположили шведскую БМП, из-за этого её подбили и отбуксировали на подконтрольную России территорию.

Пользователи Twitter подняли на смех комментарий немецкого журналиста.

«То есть Германия критикует то, как Украина использует вооружения, предназначенные только для парадов?» — написал drozdovets.

По мнению Abuleilaz, вместо Киева шведскую машину заполучили русские — настоящее достижение.

Автор под ником Panafrican to the end поинтересовался: «Они планируют потребовать её у России обратно?»

Как сообщало ИА Регнум, в конце июля военнослужащие 20-й армии ЗВО ВС России в боях с ВСУ впервые захватили шведскую боевую машину пехоты CV90. Две БМП выскочили на опорный пункт российских бойцов. Одну из них подбили с помощью ручного противотанкового гранатомёта.

Специалисты российского оборонно-промышленного комплекса изучили захваченную в зоне спецоперации технику НАТО. Испытания показали, что западные образцы имеют приемлемый уровень бронезащиты, хотя и с наличием большого числа слабых мест из-за не отвечающего требованиям современного боя распределения защиты. При этом техника НАТО обладает крайне посредственной подвижностью и манёвренностью, в первую очередь на сложных и вязких грунтах, в том числе и по причине низкой проходимости.