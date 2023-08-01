Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 1 августа, 2023, 07:41 — ИА Регнум. Малыша в коляске без сопровождения взрослых обнаружили 1 августа ранним утром во дворе жилого дома на улице Победы, 75 в Комсомольске-на-Амуре. О происшествии сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Прокуратура Хабаровского края Коляска, в которой нашли младенца

Проводится проверка, ведутся поиски родных младенца.

По информации РИА Новости, ребёнку не больше шести месяцев, его нашли в коляске в 6:29, в 7:35 мальчика доставили в больницу. Врачи осмотрели его, с ним всё в порядке, он не истощён и не болен.

Голубую коляску с малышом, насквозь промокшую под дождём, увидели сотрудники магазина «Луч». Ребёнок не плакал, сосал соску. Предполагается, что на улице мальчик пробыл всю ночь.

Как сообщало ИА Регнум, двух маленьких мальчиков нашли в пустой квартире в Тольятти без еды и воды, по детям ползали мухи и тараканы.

27-летняя жительница Тольятти оставила своих детей на двое суток одних в антисанитарных условиях. Покусанных насекомыми детей обнаружили волонтёры.

Челябинский суд заключил под стражу на два месяца мужчину, который выбросил младенца в мусорный бак.