Наступил 523-й день специальной военной операции (СВО). Он ознаменован известием о новой безуспешной атаке беспилотниками Москвы и Московской области. В ночь на 1 августа два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были уничтожены средствами ПВО в воздухе. Это произошло над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области, информирует Минобороны РФ.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Беспилотники

Ещё один дрон, полёт которого был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, после потери управления потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити». «Повреждён фасад на уровне 21-го этажа», — пояснил столичный мэр Сергей Собянин. По его словам, в здании повреждено остекление общей площадью 150 кв. метров.

Обломки БПЛА, который попал в одну из башен в IQ-квартале в «Москва-Сити», направлены на экспертизу.

Тем временем бойцы группировки Центр предотвратили восемь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сватовском и краснолиманском направлениях, уничтожив более 100 боевиков.

Вблизи населённого пункта Работино Запорожской области российские барражирующие боеприпасы «Ланцет» за сутки уничтожили танк Leopard и боевую машину пехоты (БМП) Bradley.

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