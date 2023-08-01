Пресечены атаки дронов ВСУ в Москве и Московской области — 524-й день СВО
Наступил 523-й день специальной военной операции (СВО). Он ознаменован известием о новой безуспешной атаке беспилотниками Москвы и Московской области. В ночь на 1 августа два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были уничтожены средствами ПВО в воздухе. Это произошло над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области, информирует Минобороны РФ.
Ещё один дрон, полёт которого был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, после потери управления потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити». «Повреждён фасад на уровне 21-го этажа», — пояснил столичный мэр Сергей Собянин. По его словам, в здании повреждено остекление общей площадью 150 кв. метров.
Обломки БПЛА, который попал в одну из башен в IQ-квартале в «Москва-Сити», направлены на экспертизу.
Тем временем бойцы группировки Центр предотвратили восемь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сватовском и краснолиманском направлениях, уничтожив более 100 боевиков.
Вблизи населённого пункта Работино Запорожской области российские барражирующие боеприпасы «Ланцет» за сутки уничтожили танк Leopard и боевую машину пехоты (БМП) Bradley.
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