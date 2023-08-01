Мелитополь, 1 августа, 2023, 07:08 — ИА Регнум. Начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов проверил передовой пункт управления группировки войск на запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны.

Mil.ru Начальник Генерального штаба ВС РФ В. В. Герасимов

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3823335" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

На командном пункте Герасимову командующий группировкой генерал-полковник Александр Романчук доложил обстановку, охарактеризовал действия украинских военных, а также отчитался о выполнении российскими войсками боевых задач на ореховском тактическом направлении.

Валерий Герасимов акцентировал, что противника нужно выявлять «своевременно», наносить по нему превентивные удары и вести контрбатарейную борьбу.

Как сообщало ИА Регнум, в районе населённого пункта Работино Запорожской области российские барражирующие боеприпасы «Ланцет» за сутки уничтожили танк Leopard и боевую машину пехоты (БМП) Bradley.

На этом же направлении армейская авиация поразила боевые машины пехоты и бронетранспортёр иностранного производства. Бомбардировочно-штурмовая и армейская авиация «Восточной» группировки войск поразили пункты временной дислокации ВСУ, скопления живой силы и техники вблизи Новоданиловки, Малой Токмачки, Орехова.

Ударными беспилотниками уничтожены пикап с националистами севернее Новомайорского, два танка в Старомайорском и боевая бронированная машина около Урожайного.

Чеченские военные нанесли упреждающий удар по украинской армии в районе населённого пункта Сотницкий Казачок в Харьковской области, чтобы обезопасить приграничные районы Белгородской области, сообщил 31 июля глава Чечни Рамзан Кадыров.

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за июль составили 20 824 военных и 2227 единиц различного вооружения, заявил 31 июля министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил (ВС) РФ.