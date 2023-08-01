Берлин, 1 августа, 2023, 06:48 — ИА Регнум. В немецком Баден-Вюртемберге два беженца с Украины в ходе ссоры подрались, один из участников разборок скончался от полученных травм. О происшествии сообщило издание Badische Zeitung.

Минобороны России Автобусы с беженцами

Драка случилась 30 июля в городе Ахерн. Поздно вечером в полицию сообщили, что в приюте находится окровавленный 64-летний мужчина. Медики оказали пострадавшему первую помощь и санавиацией перевезли в больницу. Однако спасти его не удалось.

В ходе следствия задержали второго участника драки — 71-летнего беженца с Украины. Выяснилось, что мужчины до ссоры выпивали.

Как сообщало ИА Регнум, расчетливость украинских беженцев, нагло пользующихся поддержкой Польши, стала раздражать простых поляков, заявил председатель Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш.

Негодование связано с тем, что жители Украины прибывают в Польшу, чтобы получить помощь в размере 500 злотых, а после возвращаются на родину. Политик отметил, что таким же образом по отношению к Варшаве ведут себя и украинские власти.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что приток беженцев, выделение финансовой помощи Киеву и завоз продуктов Украины непосредственно бьют по стабильности Польше. Он добавил, что международные отношения строятся на принципе взаимности, и сторона, которой предоставляют помощь, должна давать что-нибудь взамен.