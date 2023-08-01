Вашингтон, 1 августа, 2023, 05:36 — ИА Регнум. На Западе просчитались, что санкции сломят Россию и нанесут ей серьёзный урон, считает американский политолог Джон Миршаймер.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Я думаю, что русские выступили лучше, чем они сами ожидали, и уж точно лучше, чем ожидал я», — сказал Миршаймер в беседе с Grayzone.

По мнению политолога, даже успешное применение санкций Западом не сломило бы Россию и не позволило бы нанести ей серьёзное поражение.

Санкции были обречены с самого начала, так как русские были в отличном положении, чтобы обойти их, добавил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июля американский минфин объявил о расширении санкций против России. В список вошли около 20 физических лиц, несколько компаний и НИИ. В посольстве РФ в США отметили, что санкционная активность Вашингтона подтверждает оправданность курса Москвы на укрепление обороноспособности, финансового и технологического суверенитета. Показательно, что новые ограничения направлены на ограничение потенциала отечественного ВПК, энергосферы, осложнение доступа к международной финансовой системе.

В Германии признали, что западные санкции не смогли оказать сокрушительного влияния на российскую экономику. Вопреки мнениям экспертов, она продолжает противостоять введённым ограничениям и ещё на протяжении многих лет сможет выдерживать экономическое давление Запада. Москва не нервничает из-за уменьшения доходов, так как у России достаточно возможностей для поддержки бюджета. Также спокойно руководство страны отреагировало и на падение нацвалюты. Глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что для монетарных властей приемлем любой курс рубля. Даже на уровне дефицита бюджета в 3–4% Россия может держаться годами. Это происходит из-за устойчивого развития экономики страны, написал немецкий журнал Der Spiegel.