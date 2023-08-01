Хабаровск, 1 августа, 2023, 04:55 — ИА Регнум. Труп мужчины нашли под мостом через ручей в Индустриальном районе Хабаровска. Возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СК по Хабаровскому краю.

Vnovgorod.sledcom.ru Работа следователя

30 июля неподалеку от домов по улице Нагорной под мостом в траве было обнаружено тело мужчины со следами насильственной смерти.

В ходе следствия установлены подозреваемые — два местных жителя. Мужчины задержаны, решается вопрос об аресте.

«Назначены экспертизы, проведен детальный осмотр места происшествия, допрошены свидетели, проведение следственных действий продолжается», — добавили в следствии.

По информации местных пабликов, тело было без головы.

Как сообщало ИА Регнум, на востоке Москвы нашли труп женщины 1983 года с ножевым ранением.

Тело нашли возле жилого дома на улице 9-я Парковая 28 июля. Установлено, что женщина умерла от ножевого ранения в грудь.

В Клязьминском водохранилища в Подмосковье нашли труп мужчины с привязанной к ноге гирей. Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве.