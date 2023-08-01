Москва, 1 августа, 2023, 04:34 — ИА Регнум. В Одесской области и на подконтрольной Киеву части Запорожской области с 20 июля командование ВСУ активизировало среди членов территориальной обороны и сотрудников национальной полиции сбор донорского и биометрического материала, сообщил РИА Новости сотрудник российских силовых структур со ссылкой на источники в украинских добровольческих формированиях.

Mil.ru Сдача крови

По данным источников, процесс этот идёт на основании принятого постановления кабинета министров Украины № 620 от 19 июня 2023 года о «Порядке отбора биологического материала у членов добровольческих формирований территориальных общин и их хранения» и закона Украины «О государственной регистрации геномной информации человека».

Так, до 25 августа руководители подразделений обязаны обеспечить взаимодействие с закреплёнными за ними медучреждениями. До 19 августа предстоит определить общее количество потенциальных доноров, провести исследования качества их крови, определить возможные объёмы её изъятия и приступить к непосредственной заготовке.

Отмечается, что сами военнослужащие и полицейские обязаны дать добровольное согласие на сбор биоматериала, в противном случае им угрожают увольнением, а это грозит мобилизацией и отправкой на фронт. Сдача материалов объясняется необходимостью идентификации в случае гибели.

Российские силовики убеждены, что указанные мероприятия, скорее всего, упростят систему трансплантологии органов и тканей при необходимости в их быстрой доставке.

Как сообщало ИА Регнум, 31 июля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии заявил, что киевский режим не только бросает своих военнослужащих на «мясные штурмы», но и использует раненых военных как биоматериал, тайно изымая у них органы для трансплантации. Не случайно в 2022 году президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о трансплантации, который предусматривает трансплантацию человеческих органов без согласия, подчеркнул Патрушев.

Ранее в морге Николаева обнаружили трупы украинских солдат без органов и признаков ранения. В Одессе черные хирурги осуществляют свою работу при научно-исследовательском противочумном институте им. И. И. Мечникова — там действует лаборатория по сбору материала из тел погибших. После изъятия биоматериала тела сжигают, чтобы скрыть следы незаконного заработка, а собранный «товар» не реже двух раз в неделю вывозят во Львов.