Киев, 1 августа, 2023, 04:24 — ИА Регнум. Военные советники из Колумбии, которые обучают солдат ВСУ, пожаловались, что сотрудники главного управления разведки Украины (ГУР) их избивают и плохо к ним относятся. Об этом сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

По информации издания, «благодарность» киевских боевиков за помощь в подготовке ВСУ оказалась с кулаками. Очевидцы засняли видео, на котором люди в камуфляжной форме, испаноговорящие, ругаются в помещении с сотрудниками ГУР.

«Вы видите, как ГУР и власти Украины относятся к тем, кто им помогает. Они зашли в балаклавах и избили наших ребят. Украинцы хуже русских», — сказал автор видеоролика, который он уже удалил из соцсетей.

Другое видео снято на улице — причиной конфликта стало нежелание одного из колумбийских военных обучать троих бойцов ВСУ.

«Я исполнял свои задачи, а к нам относятся как к животным, потому что я не стал обучать троих из них», — эмоционально кричал один из наёмников.

Колумбийцы признались, что на Украине погибли уже 25 соотечественников, а вместо благодарности они сталкиваются с унижениями и оскорблениями.

В конце ролика наёмник плюнул в сторону украинцев и сказал, что люди от них бегут именно из-за постоянных унижений.

Как сообщало ИА Регнум, украинские боевики на передовой на запорожском направлении открыли стрельбу по иностранному наёмнику, а затем подожгли его ещё живого.

Российские бойцы подбили боевую машину ВСУ, из которой выбралась группа военных, решивших покинуть поле боя. Один из них не смог идти.

Боевики решили добить раненого. Сначала они расстреляли наёмника в упор, а после достали канистру и подожгли. Иностранец звал на помощь на английском языке.